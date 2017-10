XXXII Congresso Maçônico ocorre em Feira de Santana

O XXXII Congresso Maçônico da Bahia, promovido pela Grande Oriente Estadual da Bahia (GOEB), acontecerá entre os dias 10 a 12 de novembro de 2017 na Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), no município de Feira de Santana, a 108 km de Salvador.

A edição 2017 do Congresso Maçônico contará com palestrantes de renome nacional, abordará temas relevantes para a comunidade maçônica e vem atender aos anseios dos participantes. A Maçonaria de Feira de Santana é uma das mais fortes e atuantes do nordeste, com 12 Lojas ativas.

A inscrição, que custa R$ 550 adulto individual e R$ 700, casal, pode ser feita através do site do GOEB, no endereço http://goeb.com.br/inscricao/61/xxxii-congresso-maconico-da-bahia-goeb-2017.