XX Semana de Física da UEFS faz viagem pelo universo no planetário do Museu Parque do Saber

Uma viagem pelo universo. Essa foi a programação da XX Semana de Física da UEFS realizada na tarde desta quarta-feira (04/10/2017), no planetário do Museu Parque do Saber Dival da Silva Pitombo. Este ano, pela primeira vez, o museu fez parte da grade de atividades do evento.

“O Parque do Saber é um espaço privilegiado no que se refere à divulgação científica. E que trabalha com temas muito próximos aos que nós também lidamos no Departamento de Física da UEFS, como a astronomia, por exemplo. Então, nada mais natural que inserir o Parque do Saber na nossa programação”, disse o coordenador da Semana de Física, Antônio Neto.

“Isso aqui é o paraíso, o sonho de consumo de qualquer estudante de astronomia. A qualidade das projeções, os detalhes que são exibidos. Eu amei”, disse a mestranda em astronomia, Jucélia Santos, que já atua como professora e saiu do evento com o desejo de trazer seus alunos para conhecerem o planetário.

Para o diretor do Museu Parque do Saber, Basílio Fernandez, esta aproximação entre museu e universidade só tem a contribuir para a educação. “Fazer parte da Semana de Física é motivo de felicidade para nós. E é uma forma também de reafirmar que este é um espaço de difusão científica que está de portas abertas para a comunidade e para as instituições de ensino. Assim, a gente consegue contribuir para a formação desses estudantes, proporcionando que eles revisitem os conteúdos de ciência trabalhados na universidade”, disse.

A Semana de Física acontece nos dias 4, 5 e 6 de outubro e tem o objetivo de discutir e mostrar, para o público, os conceitos da física divulgando também as pesquisas realizadas na Universidade. Este ano o tema do evento é “A física na Princesa do sertão: passado, presente e futuro”, uma proposta que debate todo o trabalho desenvolvido pelo Departamento de Física da instituição e também discute tudo que ainda tem que ser feio para dar maior projeção às produções realizadas na UEFS.