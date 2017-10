Workshop sobre Internacionalização Universitária movimenta campus da UEFS

Consolidado como espaço de reflexão e proposição de ações que integrem a Universidade no contexto da Internacionalização do Ensino Superior Brasileiro, teve início na manhã desta terça-feira (17/10/2017), a 9ª edição do Workshop Internacionalização Universitária, com o tema “Impactos, Resultados e Compromisso Social”. O evento é promovido pela Assessoria Especial de Relações Internacionais (Aeri) da Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs).

Na solenidade de abertura, o reitor Evandro do Nascimento, destacou o compromisso da Instituição com a transformação social e a impportância que a política de mobilidade acadêmica tem para esse processo democrático. Para Eneida Soane Campos, assessora da Aeri, “a internacionalização universitária é um dos eixos temáticos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Uefs e o maior desafio tem sido colocá-lo em prática diante de tantas adversidades, sobretudo econômicas”.

A palestra inicial teve como tema “Impactos, Resultados e Compromisso Social da Internacionalização no Ensino, na Pesquisa e na Extensão”, e reuniu o professor Wagner Belo, do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-RJ); a professora Diana Fernandes dos Santos Faraon (Unifacs), e o professor Rodrigo Ribeiro Rodrigues, da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e da Fundação de Apoio à Pesquisa do Espírito Santo (Fapes).

De acordo com Wagner Belo, “é necessário refletir sobre como as ações de internacionalização podem contribuir para o desenvolvimento de projetos multidisciplinares como uma marca da perspectiva colaborativa”. Daiana Fernanes destacou que “o mundo está em constantes mudanças e a elas estamos condicionados; mover-se em direção às metamorfoses da atualidade nos proporcionará atuar de forma protagonista e inovadora, e quando isso acontece passamos de sujeitos passivos e perplexos a agentes de transformação”. Já o professor Rodrigo Ribeiro Rodrigues, enfatizou que a expansão das fronteiras da pesquisa científica “é um dever das instituições na busca do aprimoramento da produção científica e da competitividade”.

O evento prossegue até amanhã (18), no Auditório 3 do módulo 4 do campus universitário e conta com a participação de professores, estudantes e servidores técnicos da instituição.