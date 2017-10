Voluntárias Sociais promovem Feira Jequié Cidadã no dia do aniversário da cidade

A cidade de Jequié, localizada no sudoeste baiano, comemora 120 anos de emancipação, nesta quarta-feira (25/10/2017), e ganhou de presente, das Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA), a Feira Jequié Cidadã. O evento, que oferece serviços de saúde e cidadania, é realizada no bairro Jequiezinho.

A primeira-dama e presidente da VSBA, Aline Peixoto, visitou o evento no início da manhã e falou sobre a satisfação em levar a iniciativa para a sua cidade natal. “Estou muito feliz. Já queria ter trazido essa feira para minha terra há muito tempo, mas não deu certo. A gente conseguiu trazer hoje, no aniversário de Jequié e, graças a Deus, a feira está um sucesso. Estamos ajudando da melhor forma, que é oferecendo serviços de saúde, cidadania lazer e beleza para as pessoas que mais precisam”, declarou Aline.

A primeira-dama acrescentou ainda que pretende promover outras edições do evento. “Quero trazer a feira para Jequié todo ano e ainda percorrer a Bahia inteira com este evento. A gente vê que muitas pessoas são carentes de assistência, e as nossas feiras têm sido um sucesso”.

A população está tendo acesso à emissão de carteira de identidade, por meio do SAC Móvel, serviços de saúde, como consultas médicas, atendimento oftalmológico e odontológico, exames ginecológicos, urológicos, mamografia, ultrassonografia, eletrocardiograma, orientação nutricional, cadastro para laqueadura e implantação de Dispositivo Intrauterino (DIU). Também foi realizada intermediação de mão-de-obra, através do SineBahia, e atividades infantis, como brinquedoteca e educação para o trânsito.

O estudante Adson Andrade aproveitou para tirar a terceira via da carteira de identidade. “Aqui a gente recebe na hora e também é gratuito. Tem que economizar que a situação está difícil”, contou o jovem, que chegou cedo ao local do evento.

A Feira Jequié cidadã funciona até as 15h, mas, devido à grande procura, alguns serviços continuarão sendo oferecidos. “Tivemos uma previsão de três mil atendimentos hoje. A expectativa de público é de, mais ou menos, dez mil pessoas e a gente vai ampliar esses serviços até domingo”, informou a diretora da VSBA, Leila Colangeli.

Apoio a gestantes

Ainda nesta quarta, gestantes pré-cadastradas receberam enxovais, e 100 mulheres foram contempladas com fraldas descartáveis, mantas e itens de primeira necessidade. “Essa é uma iniciativa das Voluntárias Sociais que, em todas as feiras, estendem a mão a essas gestantes de bairros carentes, para contribuir com o cuidado a esses bebês que estão vindo ao mundo. A gente sabe que a dificuldade existe e a VSBA, como sempre, desenvolve esse trabalho com muito carinho e mostrando às mães a importância do pré-natal e do acompanhamento da gestação nas Unidades Básicas de Saúde”, afirmou o superintendente da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).