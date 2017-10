Voluntárias Sociais da Bahia promovem feira de serviços em homenagem ao aniversário de Jequié

Para celebrar os 120 anos da cidade de Jequié, as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA) promovem, na próxima quarta-feira (25/10/2017), das 8h às 15h, a feira Jequié Cidadã, idealizada pela primeira dama do Estado e presidente da VSBA, Aline Peixoto. O evento vai oferecer vários serviços gratuitos à população do município aniversariante, e acontecerá em frente ao aeroporto da cidade, na Avenida Lions Club.

A meta das Voluntárias Sociais é promover mais de três mil atendimentos ao longo do dia, reunindo, no espaço, ações nas áreas de saúde e bem-estar, além de serviços do SAC Móvel – a exemplo da emissão de carteira de identidade (RG) e outros documentos – e do SineBahia, por meio da intermediação para o trabalho.

Na área de saúde, o público vai poder fazer avaliação odontológica e oftalmológica. As Voluntárias Sociais também irão disponibilizar armações de óculos para as crianças que apresentarem, durante o exame oftalmológico, a necessidade do uso de lentes corretivas, bem como cirurgias de catarata para idosos diagnosticados com a doença.

A população terá a possibilidade de aferir a pressão arterial, fazer a medição do índice glicêmico e obter orientação nutricional. Os interessados em realizar procedimentos médicos passarão por uma triagem para encaminhamento dos exames que serão realizados ao longo do dia. Nos casos em que for necessária uma complementação, ocorrerá o agendamento de procedimentos para a realização posterior em unidades de saúde da cidade.

Na área de procedimentos médicos, serão oferecidos exames de mamografia; ultrassonografia (mamária e transvaginal); ginecologia/preventivo e inserção de Dispositivo Intra Uterino (DIU).

Confira a lista completa de serviços que serão realizados na feira Jequié Cidadã