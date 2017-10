“Você acha que gente pobre, humilde, miserável tem hábito alimentar”, diz João Doria, prefeito de São Paulo

Veiculado na Rede Record, em 1ª de novembro de 2011, o capítulo 2 da 8ª edição brasileira do programa ‘O Aprendiz’ registra o apresentador João Doria, atual prefeito de São Paulo pelo PSDB, afirmando que gente pobre, humilde e miserável não tem hábito alimentar e se puder se alimentar, o pobre, humilde, miserável tem que dar graças a Deus.

A atividade avaliada pelo apresentador João Doria objetivava analisar a preparação e distribuição de refeições para moradores de ruas da cidade de São Paulo. Na avaliação do “gênio”, saber como essas pessoas se alimentam é desnecessário.

Foi este personagem da política paulista, João Doria, que o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), trouxe para receber homenagem na capital. “Essa foi outra evidência da genialidade do neto do deputado do Golpe Civil/Militar de 1964”, afirmou fonte do Jornal Grande Bahia (JGB).

Confira vídeo