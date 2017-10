Vereadores de Piripá reivindicam ações do Estado nas áreas de Saúde e Segurança Pública.

O secretário Josias Gomes, titular da Secretaria de Relações Institucionais do Estado da Bahia (Serin) recebeu em audiência o deputado estadual Fabrício Falcão (PC do B) e 6 vereadores do município de Piripá.

Estiveram presentes os vereadores Eurico João Francisco Silva Almeida, conhecido por “João de Dila”, – presidente da Câmara Municipal de Piripá -, Maurício Rocha de Carvalho, Domingos Barbosa Cruz, o “Dominguinhos da Saúde”, Jovino Jesus Silva “Jovino da Pedreira”, e as vereadoras Sidnalva Maria de Brito, e Leci Soares Pereira Rocha, a “Leci de Jairo”.

Também participaram da reunião na Serin o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Celson Prates Viana, e o coordenador da Guarda Municipal, Jairo Dias da Rocha.

Entre as principais demandas do município, os vereadores reivindicaram ações do Estado nas áreas da Saúde, Segurança Pública, Esportes, e de Infraestrutura, a exemplo de serviços de pavimentação de ruas e limpeza das aguadas do município.