Vereadora parabeniza HEC e Secretária da Saúde de Feira de Santana por atendimento às vítimas de acidente

Durante pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão desta terça-feira (17/10/2017), a vereadora Aldney Bastos (Neinha, PTB) parabenizou a equipe do Hospital Estadual da Criança (HEC) e a Secretaria Municipal de Saúde pela parceria em prol do atendimento às crianças vítimas do acidente com um ônibus da empresa Entram, ocorrido no dia 12 de outubro, na BA-241, em um trecho da cidade de Piritiba, região da Chapada Diamantina.

“Pude ver todo movimento do HEC para garantir o atendimento às crianças vítimas desse terrível acidente. Quero parabenizar a secretária de Saúde, Denise Mascarenhas pelo suporte dado para o atendimento aos pacientes através da disponibilização de ambulâncias e profissionais para reforçarem o efetivo do Hospital Estadual da Criança. Nesse momento podemos ver como a parceria entre o Governo Municipal e o Governo do Estado é importante e garantiu bons resultados não comprometendo o atendimento necessário para salvar vidas”, destacou.

Educação

Ainda no uso da tribuna, Neinha denunciou o abandono de uma escola estadual localizada no distrito de Bonfim de Feira. A edil convidou o vereador Alberto Nery (PT) para conferir de perto a situação em que a instituição se encontra. “O distrito de Bonfim de Feira precisa de uma escola estadual e a que lá existe está fechada, abandonada, tomada pelo mato. Até cobra tem no local. Se o governo municipal não tomasse providência, as crianças e adolescentes daquele distrito não teriam onde estudar. Isso é um absurdo”, criticou.