Vereadora apresenta indicações ao Poder Executivo de Feira de Santana em prol de pessoas com deficiência

A vereadora Gerusa Sampaio, no uso da tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana nesta terça-feira (03/10/2017), informou que protocolou duas importantes indicações ao Poder Executivo visando assegurar a garantia de direitos às pessoas portadoras de deficiência. Na oportunidade, a edil parabenizou o colega Roberto Tourinho (PV) pela sessão especial para comemorar a Semana Municipal de Luta pelos Direitos Humanos das Pessoas com Deficiência, realizada no último dia 28 de setembro atendendo Requerimento de nº 206/2017, de autoria do referido vereador.

“Dei entrada na Indicação de nº 1585/2017 para que seja analisada a possibilidade de contratação de intérprete de libras para atuar no Conselho Municipal do Deficiente a fim de entender as demandas dos deficientes auditivos que buscam atendimento na unidade. Se existe esse profissional na Secretaria Municipal de Saúde, porque não disponibilizar para atuar no Conselho?”, disse.

A segunda indicação visa assegurar espaço para exposição e comercialização de produtos confeccionados por artesãos e profissionais diversos que possuam algum tipo de deficiência. “Fiz indicação solicitando que o prefeito José Ronaldo e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Antônio Carlos Borges Júnior, para que avaliem a possibilidade de disponibilizar um espaço no Mercado de Arte e no Shopping Popular que será inaugurado para que esses profissionais possam exercer suas atividades, mostrando seus trabalhos e tendo a oportunidade de ter uma fonte de renda digna”, explicou.