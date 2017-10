Vereador sugere reformulação de honrarias concedidas pela Câmara Municipal de Feira de Santana

O vereador Roberto Tourinho (PV), em pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão ordinária desta quarta-feira (25/10/2017), solicitou ao presidente do Legislativo feirense, José Carneiro Rocha (PSDB), a realização de levantamento das honrarias concedidas pela Casa visando a reformulação da quantidade das mesmas. O edil sugeriu que o documento seja entregue no prazo de 15 (quinze) dias.

“Sugiro a formação de uma comissão composta por servidor, diretor e dois vereadores da Casa para realizar esse levantamento para que possamos propor as modificações necessárias. A Casa vai avançar fazendo estudo dessas honrarias para que possamos fazer um enxugamento dessas mais de 30 honrarias que são concedidas pela Câmara de Feira de Santana”, pontuou.

O presidente José Carneiro autorizou a realização da pesquisa e anunciou que irá determinar a formação de uma comissão com a participação de servidores e vereadores da Casa da Cidadania para execução do trabalho.

Para a vereadora Eremita Mota (PSDB), é necessário e urgente o enxugamento da quantidade de honrarias. “Em quatro mandatos nesta Casa, concedi apenas seis honrarias. É necessário e urgente a Câmara enxugar essa enxurrada de títulos que vêm sendo concedidos ultimamente”, afirmou.

Tourinho destacou o avanço da Casa com a redução de 15 dias do recesso Legislativo no mês de janeiro. “Vamos avançar ainda mais com essa redução do número de títulos e colaborar com a manutenção da imagem do Poder Legislativo perante à sociedade de Feira de Santana.