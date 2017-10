Vereador solicitará implantação de Delegacia do Idoso em Feira de Santana

No uso da tribuna, na sessão ordinária desta quarta-feira (04/10/2017), na Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador Roberto Tourinho (PV) informou que solicitará audiência com o secretário Estadual de Segurança Pública, Maurício Barbosa, para pedir novamente a instalação de uma Delegacia do Idoso em Feira de Santana, levando em consideração o grande número de anciãos vítimas de violência.

“O Jornal Folha do Estado trouxe na edição de hoje uma matéria intitulada ‘Campanha em outubro alerta contra violência ao idoso’, onde a enfermeira Isabela Sampaio afirmou que o Núcleo de Apoio à Saúde da Família- Nasf registrou, até o primeiro semestre, 20 casos de denúncias de violência e abandono contra a pessoa idosa. Segundo o Estatuto do Idoso, é considerada violência contra a pessoa idosa qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado, que lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico”, relatou Tourinho.

Ainda segundo o edil, ele encaminhará ao secretário Maurício Barbosa o pedido de uma audiência, onde irá reforçar a instalação de uma Delegacia do Idoso em Feira de Santana. “Quero ratificar um pedido que fiz no passado: a instalação de uma Delegacia do Idoso para nossa cidade, a segunda maior da Bahia, maior que oito capitais brasileiras e o maior entroncamento rodoviário Norte e Nordeste do Brasil. Precisamos de uma delegacia para atender aos idosos, que são maltratados, molestados, abandonados e até psicologicamente atingidos”, pontuou.

Para finalizar, Tourinho pediu ajuda do colega Alberto Nery (PT) e do presidente da Casa, vereador José Carneiro Rocha (PSDB) para a formação de uma comissão e o agendamento breve da audiência com o secretário. “Peço ao vereador Alberto Nery, que aqui representa o Governo do Estado, que nos ajude a firmar esta audiência com o secretário e ao presidente da Casa que forme uma comissão, com a presidente do Conselho dos Idosos, Cacilda Miranda, e outros vereadores para reforçarmos o pedido junto ao secretário”, findou.