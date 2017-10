Vereador Roberto Tourinho vai abordar problemática do Centro de Abastecimento de Feira de Santana em programa de rádio

Os transtornos enfrentados por comerciantes e consumidores do Centro de Abastecimento de Feira de Santana serão abordados pelo vereador Roberto Tourinho no programa Diário da Feira, da Rádio Povo AM, nesta quinta-feira (05/10/2017), quando o edil estreia sua participação ao lado do radialista Juarez Fernandes.

“Fui convidado para participar todas as quintas-feiras do programa de Juarez Fernandes na Rádio Povo de Feira de Santana. Iniciarei falando do Centro de Abastecimento que não vem recebendo atenção devida do Governo Municipal. Essa semana, mataram mais uma pessoa dentro do entreposto. O Centro virou palco de seresta. Precisamos discutir a atual situação daquele local, que é de tamanha importância para a economia do nosso município”, afirmou.

Na oportunidade, o edil falou sobre sua estreita relação com a imprensa feirense. “Fiz o curso de Rádio na Uefs e me graduei em jornalismo. Já fui convidado para participar de diversos programas, como o Levanta Feira, da Rádio Subaé e Primeira Página, na Rádio Povo. Participo há quase quatro anos do programa Sociedade e Você, aos sábados, na Rádio Sociedade AM e há quase cinco meses participo da TV Caldeirão”, pontuou.