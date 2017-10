Vereador repercute visita do deputado José Nunes à Feira de Santana

No uso da tribuna, na sessão ordinária desta terça-feira (24/10/2017), na Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador Luiz Augusto de Jesus (Lulinha, DEM), repercutiu a presença do deputado José Nunes, na última segunda-feira (23), em Feira de Santana.

“Ontem, o deputado José Nunes esteve em Feira de Santana visitou esta Casa, onde foi recepcionado pelos vereadores e almoçamos eu, ele, sua esposa e o vereador Zé Curuca. Em seguida fomos ao encontro com o prefeito. O deputado é um homem de palavra, há seis anos estou com ele e são seis anos ajudando nossa cidade com a destinação de emendas. Mesmo quando eu estava sem mandato, o deputado ajudava. Ele conseguiu destravar o BRT; deixou seu gabinete à disposição das secretarias municipais de Feira; destinou emendas para aquisição de carros para unidades de saúde, obras nos bairros Conceição, Mangabeira e outros, para a construção de campos de futebol, praças e mais”, pontuou Lulinha.

Em aparte, o vereador José Marques de Messias (Zé Curuca, DEM) informou que firmou parceria com o deputado em busca de melhorias para o distrito de Humildes. “Tenho certeza que agora Humildes vai melhorar. Os moradores de lá ficaram felizes com a notícia de que teremos a ajuda do deputado. Humildes já é Curuca e agora é também deputado Zé Nunes”, afirmou.

De volta com a palavra, Lulinha ressaltou o compromisso do deputado com o distrito de Humildes. “Certamente essa parceria vai continuar em Humildes, que tem 14 mil eleitores e recebe a atenção especial e o apoio de um deputado de palavra com Zé Nunes. Então, vamos agradecer e vamos para cima dele pedir mais emendas para Feira e região”, findou.