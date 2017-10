Vereador registra início da campanha Outubro Rosa em Feira de Santana

Durante pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Feira de Santana na sessão ordinária desta terça-feira (03/10/2017), o vereador Cadmiel Pereira (PSC) parabenizou os órgãos de saúde do Município pelo início da campanha Outubro Rosa, que incentiva as mulheres a realizarem exames de prevenção e diagnóstico do câncer de mama. O edil destacou a importância de engajamento na luta contra o câncer.

“Essa é uma campanha especial, onde cidadãos de diversos segmentos defendem a necessidade das mulheres realizarem seus exames preventivos e de rotina. No domingo tivemos a 1ª Corrida Pink and Blue marcando o início do Outubro Rosa e do Novembro Azul, duas importantes campanhas realizadas em nosso município em prol da saúde das mulheres e dos homens. Precisamos lutar contra o preconceito e incentivar a cultura da prevenção de doenças”, afirmou.

Assistência social

Ainda no uso da tribuna, o vereador do PSC convocou a sociedade feirense a apoiar a mobilização dos trabalhadores da assistência social contra o corte de verbas por parte do Governo Federal para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que será realizada na quarta-feira (04), com saída do Paço Municipal, às 09 horas.

“Gestores municipais da assistência social do Brasil irão parar dizer não ao corte de verbas do Governo Federal. Avante SUAS, não ao retrocesso. O corte dos recursos em 2018 ameaçam a manutenção dos equipamentos de assistência social. Parabéns a todos os órgãos que estarão se mobilizando. Não podemos aceitar essa barbaridade”, finalizou.