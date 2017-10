Vereador pede mais atenção para o bairro São João do Cazumbá, em Feira de Santana

Em pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Feira de Santana, na sessão ordinária desta segunda-feira (16/10/2017), o vereador Luiz Ferreira Dias (Luiz da Feira, PPL) destacou a necessidade de mais atenção por parte do Poder Público para o bairro São João do Cazumbá. O edil informou que, durante distribuição de brinquedos para as crianças da localidade, percebeu a necessidade de investimentos em diversos setores para melhoria da qualidade de vida dos moradores.

“Estive visitando diversos bairros e distritos de Feira de Santana e, ao chegar no São João do Cazumbá fiquei muito emocionado com a recepção das crianças daquele bairro. Fizemos a distribuição de brinquedos em comemoração ao Dia das Crianças e durante passagem por algumas ruas percebi que aquele bairro precisa de uma atenção especial do Governo, porque é um bairro muito carente”, afirmou.

Na oportunidade o edil parabenizou todos os professores do Brasil pela passagem de seu dia, comemorado no último dia 15 de outubro.