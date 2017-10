Vereador parabeniza prefeito José Ronaldo por investimentos no município de Feira de Santana

O vereador e líder governista Luiz Augusto de Jesus (Lulinha, DEM), durante pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana nesta segunda-feira (02/10/2017), parabenizou o prefeito José Ronaldo pelos investimentos aplicados em obras para o desenvolvimento do município. Na oportunidade, o edil reforçou o convite do colega Roberto Tourinho para a sessão solene em homenagem aos ex-vereadores do Legislativo feirense, que será realizada nesta noite.

“Quero parabenizar o nosso prefeito pelo início de mais três obras em nosso município. Em meio a essa crise que o país vem enfrentando, Feira de Santana avança com crescimento e desenvolvimento. O prefeito autorizou a construção do CRSD infantil, a cobertura da feirinha e a pavimentação de novas ruas. E, em breve, um novo pacote de obras será lançado para atender as reivindicações de nossa população”, anunciou.

Ainda no uso da tribuna, o líder governista pediu apoio dos edis para aprovação dos Projetos de Lei do Poder Executivo encaminhados à Casa, que dispõem sobre a denominação de logradouros em diversos bairros de Feira de Santana.