Vereador parabeniza população feirense por campanha de doação de sangue

No uso da tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão ordinária desta segunda-feira (16/10/2017), o vereador Edvaldo Lima (PP) parabenizou a população de Feira de Santana pela campanha de doação de sangue para atender as vítimas do acidente com um ônibus da empresa Entram, ocorrido no dia 12 de outubro, na BA-241, em um trecho da cidade de Piritiba, região da Chapada Diamantina.

“A maioria das vítimas foi trazida para o Hospital Geral Clériston Andrade e Hospital Estadual da Criança, em Feira de Santana e a sociedade se mobilizou para doar sangue e abastecer o estoque do Hemoba. Feira de Santana é uma cidade hospitaleira. Parabéns a todos que se mobilizaram através das redes sociais para essa ação”, afirmou.

Na oportunidade, o vereador do PP voltou a criticar a emissora de televisão Rede Globo pela divulgação de conteúdo considerado impróprio para a família brasileira. O edil concluiu o discurso sugerindo a TV Bahia e TV Subaé a se descredenciarem da emissora global.