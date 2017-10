Vereador parabeniza o Governo Municipal de Feira de Santana por reforma de policlínica

O vereador Luiz Ferreira Dias (Luiz da Feira, PPL), durante discurso da tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão ordinária desta quarta-feira (25/10/2017), parabenizou o prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo de Carvalho, pela reforma da Policlínica do Tomba, reinaugurada nesta manhã. Para o edil, a intervenção irá contribuir para a melhoria da qualidade do atendimento prestado à população.

“Quero parabenizar o Governo Municipal pela reinauguração da Policlínica do Tomba, que estava realmente precisando de melhorias. Parabéns ao coordenador da unidade, Jorge Leal, e sua equipe pelo belo trabalho realizado na unidade e a todos os trabalhadores que realizaram as obras”, parabenizou.

O vereador Isaías dos Santos (Isaías de Diogo, PSC) lembrou que a reforma foi autorizada atendendo indicações de alguns vereadores. “A Policlínica do Tomba recebeu esse grande investimento para melhorias atendendo solicitações de vereadores desta Casa. Espero que as pessoas encontrem saúde e profissionais comprometidos com o bom atendimento aos pacientes”, declarou.

Microempresas

Ainda no uso da tribuna, Luiz da Feira destacou a sanção da Lei Nº 3.767, que institui no Município de Feira de Santana-Bahia a Lei Geral Municipal da Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEI), de que trata a Lei Complementar Federal 123 de 14 de dezembro de 2006, e dá outras providências.

“Estou muito feliz em ver o Município ajudando os trabalhadores ambulantes e camelôs deixando a informalidade. Essa lei mostra que Feira está sempre saindo na frente”, comemorou.