Vereador parabeniza Hospital da Mulher de Feira de Santana por reconhecimento nacional

No uso da tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão desta terça-feira (17/10/2017), o líder governista Luiz Augusto de Jesus (Lulinha, DEM), repercutindo matéria publicada no jornal Folha do Estado intitulada ‘Tratamento de pele em bebês do Hospital da Mulher é destaque em São Paulo’, parabenizou a equipe da unidade pelo trabalho de excelência realizado no cuidado com as crianças.

“O tratamento de lesão de pele em recém-nascidos realizado pelo Hospital da Mulher foi destaque durante VII Congresso Brasileiro de Enfermagem Pediátrica e Neonatal realizado na capital paulista. Quero parabenizar a todos os profissionais que desenvolvem esse trabalho. Como dito na matéria, os participantes do Congresso ficaram encantados com o serviço prestado na unidade hospitalar de nosso município”, afirmou.

Centro de Abastecimento

Ainda no uso da tribuna, o vereador Lulinha destacou os investimentos promovidos pelo Governo Municipal no Centro de Abastecimento de Feira de Santana. Repercutindo a entrevista concedida pelo secretário municipal de Trabalho, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Antônio Carlos Borges Junior, ao programa de rádio Acorda Cidade, o edil pontuou os benefícios que a revitalização do entreposto comercial vai proporcionar para o desenvolvimento econômico do município.

“O colega Roberto Tourinho afirmou que o Centro de Abastecimento está abandonado. Mas, isso não é verdade. Vários investimentos estão sendo feitos pelo Governo Municipal naquele local. O Centro está sendo revitalizado com a reforma do galpão de carnes, estacionamentos, construção do Centro Comercial Popular, construção do novo Galpão de Peixes, reforma de sanitários, dentre outras melhorias”, citou.

Com relação à segurança do local, o edil informou que o módulo policial também será revitalizado, mas a responsabilidade de garantir a segurança da população é das polícias Civil e Militar.