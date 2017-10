Vereador parabeniza Casa Legislativa de Feira de Santana pela realização de audiências públicas

O vereador Cadmiel Pereira (PSC), em pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão ordinária desta segunda-feira (23/10/2017), parabenizou a instituição pela realização das audiências públicas para discutir a Economia Solidária, no dia 19 de outubro, e para discutir a Política Municipal de Zoonoses, no último dia 20 de outubro. Para o edil, os temas são de extrema relevância e precisam ser amplamente debatidos.

Cadmiel destacou a presença do Movimento de Organização Comunitária (MOC) na audiência realizada atendendo ofício da Comissão de Obras, Urbanismo, Infraestrutura Municipal, Agricultura e Meio Ambiente. Ele lembrou que os produtos da agricultura familiar são consumidos na merenda escolar da rede municipal de ensino.

“Na última quinta-feira prestigiamos nesta Casa a audiência para discutir a economia solidária. A Câmara reuniu técnicos da agricultura familiar e economia solidária para discutir as necessidades e crescimento do setor e contamos com a presença do MOC, que está completando 50 anos e já promovia a agricultura familiar antes mesmo da instituição do setor em nosso município e da Lei nº 3.681, que institui a Semana Municipal de Economia Solidária e da Lei nº 3.682, que cria a Semana Municipal da Agricultura Familiar. Esses técnicos incentivam o fomento do setor, que é uma necessidade urgente”, afirmou.

O vereador Roberto Tourinho (PV) parabenizou o colega pelo discurso e pontuou a importância de manutenção do projeto Feira Produtiva, que beneficia mais de quatro mil famílias e será encerrado em 09 de dezembro deste ano.