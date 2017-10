Vereador incentiva ações de solidariedade no município de Feira de Santana

No uso a tribuna da Câmara Municipal de Feira de Santana, na sessão desta segunda-feira (09/10/2017), o vereador Ronaldo Almeida Caribé (Ron do Povo, PTC) destacou a importância de incentivo e participação em ações de solidariedade realizadas em no município. O edil destacou a iniciativa do grupo de amigos que promoveu o Torneio Solidário, no último sábado (07), no Conjunto Alvorada.

“Participei no sábado com amigos dessa importante ação solidária em prol de famílias carentes de nossa cidade. Vários quilos de alimentos foram arrecadados e serão doados para quem mais precisa”, afirmou.

Na oportunidade, o edil chamou a atenção dos colegas vereadores para a importância de respeitar o momento do discurso na tribuna da Casa. “Quando o saudoso Ronny subia a esta tribuna, todos os vereadores prestavam atenção ao que ele falava. Por isso, quero pedir respeito e atenção aos colegas para quando os demais estiverem fazendo o uso da palavra neste plenário”, reclamou.