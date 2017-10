Vereador denuncia cobrança de taxa para candidatos à primeira habilitação em Feira de Santana

Durante pronunciamento da tribuna da Câmara Municipal de Feira de Santana na sessão ordinária desta quarta-feira (04/10/2017), o vereador Ewerton Carneiro (Tom, PEN), apresentou mais uma grave denúncia de cobrança indevida de taxa para realização de serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/BA) em Feira de Santana. O edil informou que irá dar entrada em mais uma ação pública contra o órgão.

Tom alega ter sido procurado por proprietários de autoescolas da cidade para informar que os candidatos à primeira habilitação estão sendo obrigados a pagar uma taxa no valor de R$ 11,92 para digitalização de documentos nas clínicas médicas de trânsito. “O Detran perdeu a noção do tempo. O cidadão que está tirando sua habilitação, além de todos os custos que já tem, ao chegar na clínica precisa pagar mais uma taxa no valor de R$ 11,92 para uma empresa digitalizar seus documentos pessoais. Isso é caso de cadeia”, denunciou.

Para o edil, as cobranças de taxas indevidas configuram prática de Caixa 2 no órgão estadual de trânsito. “O líder do Governo Zé Neto já tem conhecimento dos fatos. O coordenador da Ciretran de Feira não pode fazer nada porque só está cumprindo ordens. Os donos das emplacadoras e autoescolas de Feira estão sendo ameaçados. O órgão do estado está roubando sem armas o povo baiano. O governador é um homem democrático, não pode permitir essa barbaridade”, finalizou.