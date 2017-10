Vereador comemora prorrogação de prazo para exames preventivos e arquivamento de ação contra obras do Shopping Popular de Feira de Santana

Em pronunciamento na tribuna da Câmara Municipal de Feira de Santana, na sessão ordinária desta terça-feira (24/10/2017), o líder governista Luiz Augusto de Jesus (Lulinha, DEM), comemorou a prorrogação do prazo para as mulheres realizarem os exames preventivos oferecidos pela campanha Outubro Rosa, no Centro Municipal de Prevenção ao Câncer Romilda Maltez (CMPC).

“Quero parabenizar a Fundação Hospital de Feira de Santana, em nome da presidente Gilberte Lucas, que tomou a sábia decisão de prorrogar até 10 de novembro o prazo para as mulheres realizarem seus exames de prevenção ao câncer. Muitas mulheres estão comparecendo ao CMPC em busca dos exames, formando longas filas, mas isso não será mais necessário porque o exame preventivo não está mais suspenso e o atendimento foi retomado e vai atender a demanda de agendamentos realizados pela Central de Regulação e também a demanda espontânea de pacientes”, informou.

Shopping Popular

Ainda no uso da tribuna, o vereador Lulinha comemorou a decisão do Ministério Público que determinou o arquivamento da ação que impedia o andamento das obras de construção do Centro Comercial Popular, no Centro de Abastecimento de Feira de Santana. Para o edil, a medida contribui para o andamento do processo de revitalização do centro comercial do município.

“Com o arquivamento do processo, a Prefeitura está livre para continuar as obras do shopping popular. Estou feliz com a decisão do Ministério Público. Com essa obra, teremos nosso comércio revitalizado, com os comerciantes informais relocados para um local com estrutura adequada para o trabalho e as nossas ruas com as calçadas livres para o trânsito dos pedestres”, destacou.

Críticas

Na oportunidade, o vereador do DEM criticou o Governo do Estado pelo abandono das obras do Centro de Convenções de Feira de Santana. “A obra está abandonada, e o governador está disputando com o prefeito de Salvador quem vai realizar a construção do novo Centro de Convenção da capital. O nosso Centro de Convenção foi iniciado no final da gestão de Paulo Souto e já se passaram três gestões do PT e continua lá parada”, afirmou.

Com relação à contratação da atração musical para o 8º Mega Encontro Nacional de Motociclistas, destaque do discurso do vereador oposicionista José Menezes Santa Rosa (Zé Filé), o líder do Governo voltou a questionar o patrocínio de R$ 700 mil do Governo da Bahia para o show do ex-Beatle Paul McCartney, na Arena Itaipava Fonte Nova, em Salvador, no último dia 20 de outubro.

“O povo não está morrendo porque o prefeito investiu R$ 55 mil na contratação de uma banda para um evento de motociclistas. O povo está morrendo porque o governador Rui Costa não cumpriu com o compromisso de construir um novo hospital regional em nosso município. O povo está morrendo nas filas da regulação, que não funciona”, pontuou.

Visita

O vereador Lulinha também destacou a visita do deputado federal José Nunes (PSD) às instalações da Câmara Municipal de Feira de Santana, na manhã de segunda-feira (23). “O deputado foi muito bem recebido nesta Casa e à tarde estivemos em audiência com o prefeito José Ronaldo de Carvalho. Estou muito feliz com a recepção dada ao nosso deputado”, finalizou.