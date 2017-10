Vereador cobra mais segurança para o Centro de Abastecimento de Feira de Santana

No uso da tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana na sessão desta segunda-feira (02/10/2017), o vereador João dos Santos (João Bililiu) cobrou ação mais consistente e atenção permanente da Polícia Militar no Centro de Abastecimento de Feira de Santana. O edil denunciou que diversos crimes, como roubo, tráfico de drogas, prostituição infantil, venda ilegal de armas, homicídios e tentativas de homicídios, estão sendo cometidos no entreposto comercial diariamente.

“Não podemos conviver com tanta violência dentro de um entreposto comercial tão importante. Todos os dias, milhares pessoas circulam por lá e todo tipo de situação referente à insegurança acontece por todos os lados. Nos últimos dias acompanhamos notícias de assassinato e no último sábado, tiroteio e tentativa de homicídio. Não vou me calar diante de tanta barbaridade e não se tem uma determinação em relação à presença constante da OM no equipamento”, afirmou.

O edil informou que irá solicitar do novo comandante do CPRL, Coronel Luziel Antunes, atuação e permanência de efetivo policial no Centro de Abastecimento. “A prefeitura iniciou a construção de um módulo para ser utilizado pela PM, como base permanente, mas a informação que tenho é que a Polícia Militar da Bahia não vai cumprir com o acordo feito com o Município e com os cidadãos que vivem do Centro de Abastecimento”, disse.

João Bililiu solicitou que o deputado estadual Zé Neto (PT) interceda junto ao governador Rui da Costa para assegurar a atuação da PM no local. “Fale para o governador Rui que o vereador Bililiu, cumprindo com sua obrigação, solicitou, mais uma vez, que a polícia militar tome conta do centro de Abastecimento de Feira de Santana. Caso o senhor não tenha interesse, peça para me receber que eu trato diretamente”, solicitou.