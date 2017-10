Vereador anuncia indicação de policlínica 24 horas para o distrito de Ipuaçu, no município de Feira de Santana

Durante pronunciamento, na sessão ordinária desta quarta-feira (11/10/2017), na Câmara Municipal de Feira de Santana, o vereador Ewerton Carneiro (Tom, PEN), informou que fez a indicação para a construção de uma policlínica 24 horas no distrito de Ipuaçu e agradeceu ao prefeito José Ronaldo de Carvalho por atender ao seu pedido de patrolamento de ruas do mesmo distrito.

“Estive ontem em Ipuaçu e vi a necessidade da atuação da administração municipal naquele local. Entendo que Feira de Santana é muito grande, mas é preciso assistir também aos distritos. Solicitei ao prefeito o patrolamento da estrada que dá acesso à localidade, pois havia muitas valetas e estou feliz porque ele atendeu ao meu pedido e as máquinas já estão trabalhando nas ruas”, disse Tom.

Em aparte, o vereador João dos Santos (João Bililiu, PPS) disse que está feliz com a informação levada pelo colega Tom e que ele também solicitou, através de indicação, o patrolamento de ruas do distrito de Ipuaçu.

De volta com a palavra Tom lembrou que Ipuaçu não tem dono, mas tem uma pessoa que se acha o dono do local. “Acha que tudo que for para lá tem que passar por ela antes. Aquele é um distrito de respeito e leva o nome de um homem sério que é do ex-governador João Durval Carneiro. Quem se acha o dono deve tomar conta de sua casa. A cidade e os distritos não têm dono, inclusive já estou fazendo várias indicações para Ipuaçu. Não podemos manchar o nome de João Durval, um homem que marcou Feira de Santana com grandes obras”, pontuou.

Ainda no uso da tribuna, Tom pediu que fosse constado em ata que ele fez a indicação da construção de uma policlínica 24 horas no distrito de Ipuaçu. “Faço isso porque depois, quando a obra estiver pronta, vai querer aparecer o ‘pai da criança”, justificou.

Em aparte, o vereador Edvaldo Lima (PP) lembrou que já fez a indicação de construção de policlínica em todos os distritos de Feira, o que inclui Ipuaçu. Em reposta, Tom ressaltou que ele também fez essa indicação.

Para finalizar, o edil Cadmiel Pereira (PSC) disse que como vereador todos precisam pensar no desenvolvimento dos distritos. “Quando os distritos crescem a sede fica desafogada. Precisamos ter atenção em assistir ao homem do campo, principalmente em relação à habitação e saúde”, findou.