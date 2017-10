Vereador agradece a Embasa e Governo Municipal de Feira de Santana por intervenção na Avenida Andaraí

Durante pronunciamento na sessão ordinária na Câmara Municipal de Feira de Santana desta quarta-feira (11/10/2017), o vereador Marcos Lima (PRP) fez agradecimento especial ao gerente regional da Embasa, Euvaldo dos Santos Rosa, e ao prefeito José Ronaldo de Carvalho, pela realização dos serviços de conclusão da rede de esgoto e recapeamento asfáltico da avenida Andaraí, no bairro Jardim Cruzeiro.

“Em 2016 solicitei a Embasa a conclusão da rede de esgoto daquela avenida. Eles deram início ao estudo para viabilização da obra. Logo informaram que para realização dessa obra seria necessária realização do recapeamento asfáltico da via após conclusão dos trabalhos. Encaminhei, então, ofício ao prefeito solicitando a viabilização da recuperação asfáltica da via. E o prefeito se comprometeu a atender e ontem o recapeamento foi iniciado, com a rede de esgoto já concluída”, informou, agradecendo ao vereador Alberto Nery (PT) pelo apoio para execução dos serviços.

Em aparte, o vereador Ronaldo Almeida Caribé (Ron do Povo, PTC) lembrou que também foi autor de indicação solicitando a melhoria. “Quero parabenizar os colegas Marcos Lima, Alberto Nery e a mim pela melhoria assegurada através de nossas indicações e cobranças”, parabenizou.