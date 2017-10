Vereador afirma ter visto o diabo na localidade do Jenipapo, no município de Feira de Santana

“Ontem me deparei com o diabo. Me deparei com Lúcifer no dia de ontem”. A declaração foi do vereador e pastor evangélico, Ewerton Carneiro (Tom, PEN), durante a sessão legislativa na Câmara Municipal de Feira de Santana desta quarta-feira (11/10/2017), se referindo a uma pessoa, a qual ele não quis revelar o nome, que, segundo o edil, teria lhe afrontado em uma Feira de Saúde na localidade do Jenipapo, no distrito de Matinha.

Tom fez questão de ressaltar que tem participado de várias feiras de saúde na cidade, inclusive contribuindo com a estrutura desses eventos, a exemplo da viabilização de som, toldos, mesas e cadeiras. “Com Deus a gente repreende esse demônio. Quero fazer meu trabalho com dignidade e pessoas invejosas querem me derrubar com fofocas. Voltei a esta Casa sem usar a máquina pública e não vou ficar calado. O trabalho vai continuar naquele posto de saúde”, afirmou.