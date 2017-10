Vereador afirma que Governo Municipal de Feira de Santana está trabalhando em todos os bairros

Em resposta às críticas do vereador José Menezes Santa Rosa (Zé Filé, PROS), o líder do governo Luiz Augusto de Jesus (Lulinha, DEM), assegurou que o Governo Municipal está atuando em todos os bairros e distritos de Feira de Santana, promovendo melhorias para o povo feirense nas mais diversas áreas da administração pública, como saúde, educação, infraestrutura, dentre outras.

“O Governo está realizando obras em todos os cantos da cidade e, aos poucos, todos os bairros e distritos serão atendidos. São obras de pavimentação, mutirões de limpeza, como já realizados no bairro Conceição e Alto do Papagaio, por exemplo. A cidade é grande e tudo está sendo feito por etapas. A administração está trabalhando para atender todas as reivindicações”, garantiu.

Enfermeiros

Ainda no uso da tribuna, o líder governista fez a leitura da Nota Pública emitida pelas associações médicas da Bahia, Ceará e Rio de Janeiro em repúdio à liminar favorável ao Conselho Federal de Medicina (CFM) de restringir a atuação da enfermagem, nos protocolos dos Programas de Saúde Pública (PSP) em geral com maior impacto sobre a Estratégia de Saúde da Família (ESF).

“Estamos preocupados com essa situação. Como informado na nota, essa liminar representa várias consequências para a saúde da população, e um exemplo grave é a consequência dessa decisão para o êxito do Outubro Rosa, no qual dezenas de milhões de mulheres ficarão com acesso muito mais restrito à prevenção do câncer de colo de útero e mama”, destacou.