“Vamos encerrar o ano só vendo sangue em Feira de Santana”, afirma vereador

Em pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa de Feira de Santana, na sessão ordinária desta terça-feira (17/10/2017), o vereador Cadmiel Pereira (PSC) alertou a população para o caos que vive a segurança pública no município de Feira de Santana. Citando matérias publicadas no jornal Folha do Estado, o edil revelou indignação com os altos índices de homicídios registrados na cidade.

“O jornal Folha do Estado traz uma cobertura que nos deixa preocupados. Foram seis homicídios entre sexta-feira e domingo e mais outros três nesses últimos dias. Já são nove assassinatos em nossa cidade em menos de quatro dias. Isso é preocupante. Uma cidade da dimensão de Feira de Santana tem necessidade de ampliação do policiamento. Não dá mais para viver a insegurança pública instalada pelo Governo do Estado em nosso município. Da forma que vai, vamos encerrar o ano só vendo sangue em Feira de Santana”, afirmou.

Cadmiel criticou também a violência nas cidades de Cabuçu e Bom Jesus, vizinhas de Feira de Santana e que recebem alto fluxo de visitantes nesse período do ano, e reivindicou reforço do efetivo policial nos bairros Tomba, Jardim Acácia, Olhos D’Água, além de comunidades da zona rural do município.

“Não temos segurança, não temos viaturas para a polícia realizar seu trabalho. Essa realidade não é por conta dos comandos das companhias de polícia, mas sim da ausência de planejamento e do descaso do orçamento do Governo do Estado. A população vem sendo vítima de vários assaltos, roubos de celulares. É um verdadeiro descomando desse governo com a segurança da nossa população”, criticou.

O vereador Gilmar Amorim (PSDC) parabenizou o edil do PSC e reforçou as críticas à realidade enfrentada pela população no que se refere à segurança pública. Gilmar cobrou reforço do efetivo, ampliação da verba para abastecimento das viaturas e disponibilização de novas viaturas. O edil, na oportunidade, pediu mais atenção para o bairro George Américo.