UNIVASF prorroga prazo de inscrição para cursos de especialização a distância

A Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) prorrogou, para o dia 16 de outubro de 2017, o prazo para as inscrições dos cursos de especialização (Lato Sensu) em Gestão Pública Municipal, Docência em Biologia, Desenvolvimento Infantil, Ensino de Química e Biologia e Libras, todos na modalidade a distância, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). O curso será desenvolvido em parceria com a Secretaria da Educação do Estado da Bahia. Das 1.110 vagas ofertadas, 746 são distribuídas nos polos de apoio presencial da UNIVASF nos municípios de Brumado, Capim Grosso, Ipirá, Ipupiara, Irecê, Jacaraci, Juazeiro, Paulo Afonso, Seabra e Serrinha.

Professores e profissionais da Educação estão entre o público alvo do curso. Para se inscrever no processo seletivo é preciso acessar o sistema da universidade e realizar o cadastro pelo link (http://www.sead.univasf.edu.br/processoseletivo/index.php?token=1), seguindo um passo a passo.

Os cursos têm como objetivo a qualificação de pessoal de nível superior, visando à melhoria da qualidade da Educação Básica e dos serviços públicos, especialmente no que concerne à formação de quadros de profissionais para atuação nas áreas de Educação e de Administração.

Todos os cursos têm duração de 18 meses, envolvendo a participação obrigatória do aluno em atividades a distância e presenciais, com previsão de início das aulas em novembro/2017 e término em abril de 2019, incluindo o cumprimento de créditos e a elaboração e defesa presencial do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). As atividades didático-pedagógicas (aulas, atividades, fóruns etc.) acontecerão em ambiente virtual de aprendizagem por meio de ferramentas interativas, com mediação docente, tutorial e de recursos didático-tecnológicos, sistematicamente organizados, e em encontros presenciais obrigatórios.

Outras informações poderão ser obtidas no site da Secretaria de Educação a Distância, link: http://portais.univasf.edu.br/sead/cursos, ou através dos telefones (87) 2101-6821/6823 e (74) 2102-7664/7665.

Acesse o edital:

http://www.sead.univasf.edu.br/processoseletivo/index.php?token=1