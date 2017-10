União de Michel Temer com ACM Neto representa retrocesso para Bahia; verbas federais são bloqueadas pelo governo usurpador, denuncia senador Otto Alencar

O senador Otto Alencar (PSD/BA) denunciou mais uma nefasta ação contra o interesse do povo baiano, decorrente da perversa aliança estabelecida entre presidente usurpador Michel Temer (PMDB/SP) e ACM Neto (DEM), prefeito de Salvador. O senador revelou que o Governo Rui Costa foi boicotado, mais uma vez, em decorrência da não liberação por parte do Governo Federal da verba de R$ 300 milhões destinada às obras do Sistema Metroviário Salvador – Lauro de Freitas.

A infame medida da dupla de conspiradores da República, Michel Temer e ACM Neto, soma-se o bloqueio de empréstimo federal através do Banco do Brasil no valor de R$ 600 milhões. Além dos bloqueios financeiros, unidades do Programa Minha Casa Minha Vida deixaram de ser construídas na Bahia e passaram a ser construídas em São Paulo. O estado é reduto do PSDB há duas décadas. O partido dos tucanos atua como aliado político de Michel Temer e ACM Neto.

“Triste Bahia, triste povo soteropolitano, que se vê representado em delinquentes políticos que atuam como presidente e prefeito”, criticou fonte do Jornal Grande Bahia.