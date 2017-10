UFBA – 70 anos: vídeo presta homenagem e apresenta defesa da universidade pública

Com nova versão, vídeo presta homenagem e apresenta defesa da universidade pública. No vídeo são apresentadas imagens de resistência e luta por todo o país, ao longo de décadas.

O vídeo é um prenúncio do espírito do Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que ocorre 16 a 18 de outubro de 2017.

A composição musical do vídeo terá apresentação ao vivo no ato de abertura do Congresso, junto com outras manifestações artísticas, políticas e culturais que vão lhe dar substância a partir das 15 horas desta segunda-feira (16), no salão nobre da reitoria, em Salvador.

Ficha técnica: Paulo Costa Lima, composição; Vanda Otero e Alex Pochat, vozes; e Alex Pochat, produção e arranjo.

Confira vídeo