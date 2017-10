UEFS representada em encontro de saneamento ambiental das Américas

Pesquisadores do Grupo de Estudos em Recursos Hídricos e Sustentabilidade (RHIOS) e alunos do curso de Ciências Econômicas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) apresentaram três trabalhos técnicos no Congresso ABES/Fenasan, o maior encontro de saneamento ambiental das Américas, realizado de 2 a 6 de outubro de 2017, no São Paulo Expo.

Gleice Aguiar e Felipe Farias, acompanhados pela professora Telma Teixeira (DCIS/Uefs), líder do Grupo e coordenadora do colegiado do curso, debateram e aprenderam com técnicos de diversas empresas do setor sobre problemas do dia a dia das empresas de saneamento.

O evento propiciou uma oportunidade para os alunos confrontarem os conhecimentos adquiridos em sala de aula e as necessidades práticas das empresas, usuários e gestores dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Brasil. Os trabalhos tiveram também como co-autora Karine Veiga, aluna do Curso e pesquisadora do Grupo RHIOS.

Em breve os trabalhos estarão disponíveis no site www.rhios.org