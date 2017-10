Tribuna da Bahia – rumo aos 50 anos | Por Baltazar Miranda Saraiva

O título deste artigo foi tirado de uma entrevista do jornalista e escritor Walter Pinheiro, presidente da Associação Bahiana de Imprensa (ABI) e diretor do Jornal Tribuna da Bahia, comemorando os 47 anos de existência desse importante órgão de comunicação. Após relembrar os tempos de luta, Pinheiro ressaltou que todos que nele trabalham sempre estiveram juntos, e que, nessa caminhada, a Tribuna, com certeza, completaria seus “48 anos rumo aos 50”.

A história da Tribuna começa na década de 1960. Enquanto terminava a construção do prédio da Djalma Dutra, sede do empreendimento, e eram instalados os equipamentos que fariam do jornal o primeiro a ser impresso no sistema off-set, uma redação era formada para sua primeira publicação, em 21 de outubro de 1969.

Ao se formar em economia, Pinheiro foi trabalhar com o empresário Joaci Góes, do Grupo Góes Coabita Empreendimentos Imobiliários, onde conheceu Hermano Carvalho, em cuja companhia deu início a um trabalho empresarial envolvendo a Tribuna como futuro órgão formador de opinião.

Segundo Pinheiro, momentos difíceis tiveram que passar, mas que, hoje, com Marcelo Sacramento e Paulo Roberto Sampaio, a caminhada vitoriosa continua. E é justamente nessa caminhada que a Tribuna completa, no próximo dia 21, mais um aniversário, dessa vez o seu 48º.

Nessa época foi montada uma equipe dirigida pelo jornalista Joaquim Quintino de Carvalho, que iniciou adotando uma linguagem moderna nas informações e reportagens, aliadas a um padrão gráfico inovador na abordagem das notícias.

Outros nomes passaram pela Tribuna, como Joaci Goes e Luiz Holanda, importantes colunistas semanais desse periódico, além de João Ubaldo Ribeiro, Grant Mariano e Raimundo Lima. No campo da administração, destaca-se o próprio Walter Pinheiro e os diretores Marcelo Sacramento e Paulo Roberto Sampaio no comando de uma equipe de redatores, repórteres e outros profissionais altamente qualificados, com destaque para Nelson José de Carvalho, diretor da ABI.

Em 21 de outubro de 2010 foi lançada a edição de um livro fazendo uma retrospectiva da história da Bahia e do Brasil, através de capas das edições do jornal, separadas por décadas, em comemoração aos seus 40 anos. Nesses recortes constam momentos marcantes da política, da economia e da cultura dos últimos 40 anos da Bahia e do Brasil, com destaque para as 24 reportagens feitas durante as décadas de 1970, 1980, 1990 e 2000, que foram apresentadas em exposição itinerante nos principais shoppings e no aeroporto de Salvador.

As manchetes de suas edições chamavam a atenção do leitor. Em uma delas, a informação era que “Milhares de Políticos são Inelegíveis”, publicada na época em que vigorava no país a carta constitucional outorgada pelos militares e o ato institucional nº 5 (ai-5), considerado o mais poderoso dos atos institucionais, capaz de inibir qualquer manifestação contrária ao regime. A partir de então, os momentos mais marcantes da política foram contemplados pela Tribuna da Bahia defendendo a liberdade de imprensa e a plenitude da ordem democrática.

Como se sabe, a liberdade de expressão é gênero que abrange a liberdade de pensamento, contida em nossa Carta Magna no art. 5º, inciso IV e considerada como um direito fundamental. A isso se acresce o disposto em seu artigo 220, que contribui para a distinção entre liberdade e direito à informação e entre direito individual e direito coletivo à informação, essencial à liberdade de expressão.

Em defesa dessa liberdade a Tribuna tornou-se um marco na comunicação em nosso estado, enfrentando todo tipo de restrição e censura na luta pela consolidação da democracia no Brasil, com destaque para os acontecimentos ocorridos na Bahia.

Como sempre acontece todos os anos nessa data, o povo baiano parabeniza os que trabalham nesse importante órgão de informação e comunicação, expressando seu reconhecimento e admiração pela incansável luta desse periódico na consolidação dos direitos fundamentais e na defesa da dignidade da pessoa humana.

Segundo Walter Pinheiro, com a chegada da internet e dos avanços tecnológicos, foi difícil manter a performance tradicional do jornal em função da comunicação on line. Hoje, todos podem ver a Tribuna em qualquer lugar do mundo nas plataformas onlines. Foi nessa ocasião que ele afirmou: “Estamos juntos na batalha e com certeza vamos completar os 48 anos, rumo aos 50 anos”.

A data chegou. No dia 21 de outubro a Tribuna da Bahia completa 48 anos. Os que acompanham sua história sentirão a mesma emoção de 1969, quando manusearam sua primeira edição. Desde então a Tribuna da Bahia vem revolucionando a imprensa com sua linguagem moderna e sua ousada maneira de se comunicar com os baianos.

Parabéns, Tribuna da Bahia. Sua história é a história da redemocratização do Brasil e a expressão máxima da liberdade de comunicação na Bahia e no Brasil.

*Baltazar Miranda Saraiva é Desembargador, membro da Comissão de Igualdade do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA) e Vice-Presidente Social, Cultural e Esportivo da Associação Nacional dos Magistrados Estaduais (ANAMAGES).