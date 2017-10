Três criminosos são presos em Salvador por tentativa de suborno

Tiago Roberto Cunha, conhecido como ‘Falcão’, Tamires Cardoso dos Santos e Tailane Cardoso dos Santos foram presos por policiais da 40ª Companhia da Polícia Militar (CIPM/ Nordeste de Amaralina) após oferecerem pouco mais de R$ 2 mil para que Tiago não fosse detido por tráfico de drogas.

Durante uma ronda pela rua Doutor Moisés Maia Fontes, localidade conhecida como ‘Gás’, ele correu quando avistou a viatura. Após a perseguição ‘Falcão’ foi encontrado numa casa portando uma mochila com 111 pinos pequenos de cocaína e 22 pinos grandes, 35 potes de maconha.

De acordo com o major Hamilton Souza, comandante da 40ª Companhia da Polícia Militar (CIPM/ Nordeste de Amaralina), logo após encontrarem a droga, as duas mulheres chegaram com o dinheiro para tentar subornar a guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (PETO). “Além dos entorpecentes, seis munições de calibre nove milímetros e muitas embalagens para fracionamento das drogas também estavam com o traficante”, disse. Todo o material e os suspeitos foram encaminhados para a 28ª Delegacia Territorial (DT/Nordeste de Amaralina).