TJBA: julgamento da médica Kátia Vargas é adiado para 5 de dezembro de 2017

A pedido do advogado de defesa da acusada Kátia Vargas Leal Pereira, a juíza Gelzi Maria Almeida Souza, titular do 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri, adiou a sessão de julgamento, inicialmente marcada para 7 de novembro, para 5 de dezembro de 2017, às 8 horas, no Fórum Rui Barbosa, em Salvador.

No pedido, o advogado que sustentará a defesa em plenário, informa que vai participar de um julgamento a ser realizado pela Corte Federal de Justiça Americana, em Nova Iorque, no dia 6 de novembro.

A solicitação foi feita por considerar imprescindível a presença tanto no julgamento que se realizará nos Estados Unidos como no julgamento que ocorrerá em Salvador, para garantir a ampla defesa, considerando que ambos os casos apresentam contornos indiscutíveis de complexidade.