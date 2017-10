TJBA: Cartório Integrado avança e chega ao interior com inauguração de unidade em Itabuna

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) deu mais um passo para a melhoria da prestação jurisdicional com a instalação, na região Sul do Estado, do cartório integrado de Itabuna, o primeiro do interior, na manhã desta quarta-feira (04/10/2017).

A unidade reúne a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª varas Cíveis, Comerciais, Relações de Consumo, Registros Públicos e Acidente de Trabalho da comarca, como novas instalações no térreo do Fórum localizado no Loteamento Nossa Senhora da Graças.

Acompanhada por magistrados da comarca, a presidente do TJBA, desembargadora Maria do Socorro Barreto Santiago, fez o descerramento da placa comemorativa ao evento.

Os juízes Fábio Veiga, Rosineide Andrade, André Luis Brito, Glaucio Klipel e Antonio Carlos Hygino estão à frente da nova unidade.

A instalação marca o início da interiorização do projeto desenvolvido há um ano em 20 varas de Relação de Consumo de Salvador, com cinco unidades integradas.