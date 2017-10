TJBA: 1ª Vara do Júri decreta prisão preventiva de Adriel Montenegro dos Santos

A juíza Gelzi Maria Souza, titular do 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Salvador, decretou, no início da tarde desta terça-feira (24/10/2017), a prisão preventiva de Adriel Montenegro dos Santos, acusado de matar a namorada Andreza Vitória Santana da Paixão, em abril de 2016, no Bairro de Itapuã, em Salvador.

A decisão atende a um pedido do Ministério Público, que denunciou Adriel Montenegro pelo crime de homicídio, com motivo torpe, sem possibilitar a defesa da vítima e prática de feminicídio, além de porte ilegal de arma.