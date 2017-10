Título de Cidadão Soteropolitano será entregue ao forrozeiro Targino Gondim

O cantor, compositor e sanfoneiro Targino Gondim receberá o título de cidadão soteropolitano na Câmara Municipal de Salvador. A homenagem foi proposta pela vereadora Aladilce Souza (PCdoB) e ocorre nesta terça-feira (17/10/2017), às 18h30. O evento é aberto ao público e será realizado no plenário Cosme de Farias.

Nascido em Salgueiro (PE), Targino mudou-se para Juazeiro (BA) com apenas dois anos, e aos doze iniciou a sua trajetória musical tocando sanfona. Em 1996 lançou o seu primeiro CD, ‘Baião Novo’, e passou a ter reconhecimento nacional em 1999 com o lançamento de ‘Esperando na Janela’, álbum homônimo à música que virou sucesso na voz de Gilberto Gil e que lhe rendeu o Troféu Grammy em 2001.

Ao lado de Celso Carvalho, Targino criou a Orquestra Sinfônica do Vale do São Francisco em 2013, com o intuito de fomentar e difundir a cultura da sanfona e dos sanfoneiros oriundos do Vale do São Francisco, unindo os mais famosos sanfoneiros da região. O artista também acumula na carreira turnês internacionais e diversos prêmios.

Segundo a vereadora Aladilce, a concessão do título de cidadão soteropolitano é uma forma de reconhecimento ao cantor, por suas importantes contribuições no cenário musical da cidade. “Targino é um dos maiores nomes do forró brasileiro e responsável por influenciar gerações de novos artistas em Salvador. Em uma cidade como a nossa, onde os problemas sociais e o desemprego são gritantes, é fundamental que o poder público valorize os artistas que tanto contribuem para a nossa cultura e que servem de exemplo para os nossos jovens”, afirmou Aladilce.

O Título de Cidadão Soteropolitano é dado pela Câmara Municipal para pessoas que tenham nascido fora de Salvador, mas que possuam relevantes serviços prestados à cidade.