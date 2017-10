Terceiro dia do 10º FENATIFS tem apresentação em São Gonçalo dos Campos e Roda de Conversa

Mais um dia com múltiplas opções para os amantes das artes cênicas na 10ª edição do Festival Nacional do Teatro Infantil (Fenatifs). Nesta terça-feira (03/10/2017), as atividades serão abertas às 8 horas com a oficina “A arte de ser Palhaço”, com o ator baiano João Lima, no Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca).

Das 9 às 11 horas teremos a oficina “E o Palhaço, o que é?”, facilitada pelo ator, professor e diretor Rodrigo Robleño (MG), no Centro de Artes e Esporte Unificado (CEU), do bairro Jardim Acácia. Ainda pela manhã, a Cia. Pé de Chinelo, de São Paulo, apresenta o espetáculo SANANAB, no Teatro do Cuca, às 9h30.

Robleño retoma a labuta à tarde, das 14 às 17 horas, com a oficina “Os Caminhos do Palhaço – Primeiros Passos”, também no Cuca. Na cidade de São Gonçalo dos Campos, às 15 horas, a Cia. Do Palhaço Orgânico (BA) apresenta o espetáculo “Eu, Eu Mesmo e Biancorino”.

O terceiro dia do Fenatifs será encerrado com a Roda de Conversa “Traquinagens e Traquitanas”, com o conceituado palhaço Biribinha (AL), a partir das 19h30, também no Centro Universitário de Cultura e Arte.

Apoio institucional

O Fenatifs – Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana faz parte dos eventos culturais calendarizados do Estado da Bahia e na 10ª edição conta com o apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia, através do Edital Nº 25/ 2016 Eventos Culturais Calendarizados 2017/2019.

O festival tem como organizadora a Cooperativa de Teatro para a Infância e Juventude da Bahia – Cia. Cuca de Teatro, sociedade civil, cultural, sem fins lucrativos, de utilidade pública (Lei nº 3.574/2015), com sede e foro na cidade de Feira de Santana – BA.

A Cia Cuca de Teatro é formada por artistas independentes que trabalham, desde 1998, com projetos de cunho socioeducativos e culturais e com a criação e produção de espetáculos voltados para a infância e juventude.

O Fenatifs conta também com o apoio institucional da Universidade Estadual de Feira de Santana, através do Centro Universitário de Cultura e Arte – Cuca, parceria que fortifica e mantém vivo e pulsante o movimento do teatro para a Infância e Juventude na cidade de Feira de Santana – BA.

Espetáculos e atividades formativas

Desde a 1ª edição (em 2008) o Fenatifs vem oferecendo no período de 1º a 12 de outubro mais de 50% da sua capacidade de atendimento para que estudantes da rede pública possam ter acesso gratuito aos espetáculos que se apresentam nos teatros de Feira e nos espaços alternativos. As reservas podem ser feitas através do e-mail: [email protected]

Para a comunidade em geral e instituições privadas os ingressos para os espetáculos são vendidos a preços populares: R$ 15,00 (meia promocional para todos), um incentivo para que os adultos possam ir com as crianças ao teatro. Além dos ingressos a preços populares o público espontâneo também pode ter acesso aos espetáculos que são apresentados nas Mostras Jovens Talentos e Talentos Mirins através da doação de 1 kg de alimento não perecível.

O festival também oferece gratuidade nas suas atividades formativas que são compostas por oficinas, workshops, palestras, filmes, debates direcionados a todos os públicos, desde artistas, arte-educadores, profissionais liberais até pessoas interessadas em conhecer melhor o movimento artístico e cultural. Como colaboração, os participantes são convidados a doarem 1 kg de alimento, contudo a doação não é obrigatória.

As doações são destinadas a instituições e projetos sociais de Feira de Santana (BA). Para todas as Atividades Formativas do 10º Fenatifs serão emitidos certificados de participação. Os interessados em participar das Atividades Formativas podem se inscrever pelo site www.ciacucadeteatro.com.br.

Outras informações sobre o 10º FENATIFS

Confira a Programação completa do 10º Fenatifs e verifique a idade indicativa dos espetáculos no site: www.ciacucadeteatro.com.br.