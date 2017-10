Terceiro debate sobre 100 Anos da Revolução Russa aborda ‘Atual Crise do Capitalismo e a Nova Luta pelo Socialismo’; evento ocorre no campus da UFRB, em Cachoeira

A terceira e última edição do ‘Ciclo de Debates: 100 anos da Revolução Russa’ aborda o tema ‘Atual Crise do Capitalismo e a Nova Luta pelo Socialismo’. A atividade ocorre no dia 26 de outubro de 2017 (quinta-feira), das 15 às 19 horas, no Auditório do Centro de Artes Humanidades e Letras (CAHL) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), em Cachoeira.

O terceiro debate é mediado pelo professor Doutor Nilson Weisheimer. Os palestrantes convidados — Carlos Tablada Pérez, professor da Universidade de Havana, Cuba; Sebastião Lopes de Jesus, dirigente estadual do Movimento dos Sem Terra (MST) e Olívia Santana, secretária do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (SETRE Bahia) — apresentam contribuições ao tema central do debate ‘Atual Crise do Capitalismo e a Nova Luta pelo Socialismo’.

O ‘Ciclo de Debates’ é coordenado pelos professores do Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais (PPGCS) da UFRB Nilson Weisheimer e Antônio Eduardo Alves e foi divido em três edições. O primeiro debate abordou o tema ‘A Revolução Russa de 1917: legados e lições’ e ocorreu no dia 9 de agosto de 2017. O segundo debate ocorreu em 19 de outubro de 2017, e abordou o tema ‘A Experiência do Socialismo Soviético’.

Estrutura do evento

Sobre a realização do ‘Ciclo de Debates’, o professor Nilson Weisheimer afirma que ele “possibilita um importante espaço para análise crítica e compreensão aprofundada sobre esse fato histórico (politico, econômico e social). Trará como efeito, ainda, a possibilidade de uma formação extracurricular aos interessados no tema.

Nilson Weisheimer explica que os eventos foram subdivididos em três debates, que formam um ciclo. O primeiro debate aborda ‘A Revolução Russa de 1917: legados e lições’; o segundo debate aborda ‘A Experiência do Socialismo Soviético’ e, concluindo o ciclo, ocorre o terceiro debate com o tema ‘Atual Crise do Capitalismo e a Nova Luta pelo Socialismo’.

“Para cada etapa do ciclo de debates foram convidadas destacadas personalidades acadêmicas e atores políticos, com a finalidade de abordar de diferentes ângulos os temas propostos”, comentou Nilson Weisheimer.

O pesquisador Antônio Eduardo Alves conclui a abordagem inferindo que “o evento é de extensão universitária com certificado, e que foi organizado de forma que “a sistematização dos debates realizados permita a organização de uma futura publicação, reunindo os textos apresentados pelos debatedores, como um subproduto do evento proposto”.

Perfil dos palestrantes

Um dos destaques do último debate sobre 100 Anos da Revolução Russa é presença do professor Doutor Carlos Tablada Pérez.

— Carlos Tablada Pérez (Havana, 1948) é doutor em Ciências Econômicas, licenciado em Sociologia e em Filosofia, professor titular e pesquisador titular da Universidade de Havana Cuba. Além de palestrante e professor convidado em 155 universidades de 34 países da América Latina, América do Norte, Europa e África, ele é, também, membro da União Nacional de Escritores e Artistas de Cuba (UNEAC), secretário de Divulgação e Edições do Fórum Mundial de Alternativas (FMA), Diretor Fundador de Ruth Casa Editorial e Professor Titular Adjunto da Universidade de Havana.

O professor Carlos Tablada Pérez escreveu e publicou vários livros, dezenas de artigos e ensaios em revistas especializadas, sendo autor de ‘El pensamiento económico de Ernesto Che Guevara’, que obteve o prêmio Casa de las Américas em 1987, com 36 edições publicadas em 15 países e 9 idiomas, sendo que até o presente foram vendidos cerca de 500 mil exemplares. Além desta obra, foram publicadas: ‘Guerra global, resistencia mundial y alternativas’, 2003 (em coautoria); ‘Petróleo, poder y civilización’, 2003 (em coautoria); ‘Comercio mundial: incentivo o freno para el desarrollo?’, 2006 (em coautoria). ‘África codiciada. El desafio pendiente’, 2007(em coautoria); ‘La Historia de la Banca en Cuba: Siglos XIX al XXI. Tomo I La Colonia’, 2007 (em coautoria); ‘O marxismo de Che Guevara e o Socialismo no século XXI’, 2007; ‘El alma en la tierra’; ‘Memorias de François Houtart’, 2010; ‘Las claves del desarrollo social en Cuba’, 2011 e ‘De acero y de nube: biografia de Viengsay Valdés’, 2014. O último livro pulicado pelo professor foi intitulado ‘Ocaso de las certidumbres: refundación de las luchas: biografia de François Houtard’, 2017.

— Sebastião Lopes de Jesus é agricultor e membro da Direção Estadual do MST na Bahia.

— Maria Olívia Santana é pedagoga, secretária do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (SETRE Bahia), ex-vereadora de Salvador pelo PCdoB, e ex-secretária Estadual de Políticas para as Mulheres da Bahia.

Perfil dos coordenadores

— Nilson Weisheimer é doutor em Sociologia pela UFRGS, Pós-Doutor em Sociologia pela USP, professor adjunto da UFRB; professor permanente do programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais: Cultura, Desigualdade e Desenvolvimento (PPGCS/UFRB); líder dos grupos de pesquisas Núcleo de Estudos em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural (NEAF/UFRB) e Observatório Social da Juventude (OSJ/UFRB). Vencedor so Prêmio capes de Teses em Sociologia – 2010.

— Antônio Eduardo Alves Oliveira é doutor em Ciências Sociais pela UFBA; com pesquisa realizada através da Foundation Nationale Des Sciences Politiques( Sciences PO-Paris), professor adjunto da UFRB; e professor permanente do programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais: Cultura, Desigualdade e Desenvolvimento (PPGCS/UFRB).

Agenda

‘Ciclo de Debates: 100 anos da Revolução Russa’

Debate 3: ‘Atual Crise do Capitalismo e a Nova Luta pelo Socialismo’

Data: 26 de outubro de 2017 (quinta-feira) | Horário: das 15:00 às 19 horas

Local: Auditório do Centro de Artes Humanidades e Letras (CAHL) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB)

Endereço: Rua Maestro Irineu Sacramento, S/N | Bairro Centro

Cachoeira | Bahia | Brasil | CEP: 44300-000

Página do evento: https://www.facebook.com/100RRCAHLUFRB