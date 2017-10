Taxistas de Feira de Santana lançam aplicativo para oferecer desconto a seus clientes

Para enfrentar a crise e inclusive a concorrência clandestina, os taxistas de Feira de Santana passaram a contar com um aplicativo para celular, através do qual os passageiros podem solicitar o serviço. O destaque para a iniciativa inovadora utilizando tecnologia informatizada está sendo a oferta de descontos de 30% sobre o valor normal da tarifa, como forma de fidelizar a clientela.

O aplicativo ‘Táxi FSA’ pode ser baixado no celular. E através dele os usuários do transporte de passageiros acompanha a movimentação e também sabe a previsão do valor a ser pago pela corrida, com valor bem abaixo do normal.

A novidade foi apresentada ao prefeito José Ronaldo de Carvalho, na noite desta quarta-feira (18/10/2017), pelo idealizador da iniciativa, Fábio Vacarezza, durante certificação de 30 taxistas com o selo Qualy Táxi de Qualidade, fornecido através de parceria entre o Governo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), e o sistema SEST/SENAT.

Fábio Vacarezza informou que o aplicativo já conta com cerca de 200 taxistas integrados, oferecendo o desconto para atendimento dos passageiros. “Só cadastramos táxis, sendo que o profissional tem que comprovar que ele é taxista e apresentar para nós toda a documentação de regularidade, o que garante maior segurança e tranquilidade para os usuários do serviço, que não estarão utilizando um serviço clandestino”, informou.

O prefeito José Ronaldo observou que a iniciativa vem tornar o serviço oferecido pelos taxistas mais competitivo. Ele citou como exemplo a experiência que teve visitando a cidade de São Paulo, onde boa parte dos usuários dos serviços faz opção por aplicativos idênticos para chamar um táxi, principalmente em função da segurança e preços mais em conta.