SMT de Feira de Santana apresenta Rua Viva e Via Livre em Encontro Nacional de Educadores de Trânsito

A Prefeitura Municipal de Feira de Santana, através da Superintendência Municipal de Trânsito (SMT), marca presença durante o II Encontro Nacional de Educadores do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), nesta quarta-feira (04/10/2017), e sexta-feira, 5, em Brasília.

O evento é organizado pelo Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) e tem como objetivo fortalecer o diálogo com os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, a exemplo da SMT, na construção de ações educativas de trânsito mais efetivas em todo o país.

O superintendente municipal de Trânsito, Maurício Carvalho, participa dos dois dias de palestras com renomados especialistas tratando o tema “Minha escolha faz a diferença no trânsito”, além de trocar experiências e apresentar ações desenvolvidas na cidade.

“Vamos apresentar os projetos Via Livre e o Rua Viva, ambos lançados este ano pela gestão do prefeito José Ronaldo como exemplos de boas práticas para o trânsito de Feira de Santana”, explica.

Implementado de forma piloto em parceria com o Colégio Padre Ovídio, o projeto ‘Via Livre – Educação para Seguir’ completou 60 dias e os resultados são positivos. O embarque e o desembarque de crianças na área da unidade escolar ficaram mais rápidos, além do trânsito mais seguro e organizado na região de tráfego intenso de veículos e de entroncamento entre avenidas ligadas à BR-324 e à BR-116 Sul (Rio-Bahia), importantes rodovias da nossa região.

“Ainda neste mês ampliaremos o Via Livre para outras escolas, sendo o Colégio Acesso e o Acesso Vestibular, ambos na rua Comandante Almiro, e o Colégio Interação, localizado na rua Barão de Cotegipe.

Carvalho pontua que outras ações educativas são desenvolvidas pelo poder público constantemente em escolas públicas municipais e privadas através do Núcleo de Educação Para o Trânsito da SMT.

“Levamos orientações até as crianças através de palestras ministradas por agentes da própria SMT. Intensificamos este trabalho, recentemente, durante quatro dias [19 a 22] na Semana Nacional do Trânsito realizada no mês de setembro aqui na cidade”, afirma.

A oportunidade do evento servirá também para importantes discussões e construções coletivas do conhecimento acerca de novas perspectivas no alcance da segurança viária no país.

O Encontro tem carga horária de 12 horas e está sendo realizado no auditório da sede do Ministério das Cidades, no Distrito Federal.