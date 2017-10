Site diz que pesquisa encomendada pelo prefeito José Ronaldo apresenta Rui Costa como líder nas eleições para governo da Bahia em 2018

O site Bahia.Ba publicou reportagem nesta quarta-feira (04/10/2017) informando que dados de uma pesquisa de intenção de voto referente ao pleito de 2018, realizada pelo prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (DEM), vazou nas redes sociais.

Segundo o site, os dados da pesquisa apresentam o governador da Bahia, Rui Costa (PT), líder, com 17% das intenções de voto espontâneo. Muito abaixo aparece ACM Neto (DEM), prefeito de Salvador, com 9%. Ele é seguido por Ronaldo, que pontua com 6% das intenções do voto.