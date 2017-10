Sistema CNA/SENAR inaugura em Juazeiro centro de excelência em fruticultura

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) inauguram no próximo dia 23 de outubro de 2017, o Centro de Excelência em Fruticultura, na cidade de Juazeiro-BA, situada no Vale do São Francisco. A cerimônia de inauguração acontece a partir das 17 horas, na sede do Centro, localizada no Loteamento Centro Industrial São Francisco.

A região do Vale do São Francisco foi escolhida para receber o Centro por ser o maior polo de fruticultura do Brasil, referência na produção de frutas para os mercados interno e externo. Essa região é responsável por gerar 240 mil empregos diretos no campo, e por produzir 98% da uva e 90% da manga exportada pelo Brasil.

O Centro de Excelência em Fruticultura é o primeiro de uma rede integrada de ensino, que vai disseminar conhecimento, inovação, e incentivar a pesquisa e o empreendedorismo. Nesta fase inicial, o Sistema CNA/SENAR também vai implantar o Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.

Outros Centros serão construídos em diferentes regiões do país, vocacionadas para as diversas cadeias produtivas da agropecuária e para a gestão e empreendedorismo.

Os Centros de Excelência do SENAR vão preparar profissionais para atender o elevado nível de sofisticação das operações e particularidades da agropecuária brasileira. Eles poderão operar em até três turnos oferecendo cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), Técnico de nível médio e Superior de Tecnologia, presenciais e a distância.

Formação Técnica em Fruticultura

Pessoas de todos os estados que queiram investir numa carreira no setor vão poder estudar, gratuitamente, no Centro de Excelência em Fruticultura. Um dos cursos oferecidos será o Técnico em Fruticultura que irá formar profissionais para planejar, executar e controlar os processos deste setor, de acordo com as boas práticas agrícolas, normas técnicas, legislações e necessidades do mercado.

O Curso Técnico em Fruticultura, com 1.350 horas, é presencial e gratuito. O currículo modular permite que o estudante identifique sua trajetória formativa. Jovens e adultos podem optar pela realização do curso completo, e obter ao final a habilitação técnica, ou participar das qualificações que permitem as saídas intermediárias, com possibilidade de retorno imediato ao mercado de trabalho.

O mercado de trabalho do Técnico em Fruticultura é amplo. Ele poderá atuar em propriedades rurais, empresas de consultoria na produção de frutas, agroindústrias, instituições de assistência técnica, extensão rural e pesquisa, comércio de equipamentos e produtos agrícolas, cooperativas, associações rurais, entre outros.

Outras ofertas

O Centro de Excelência em Fruticultura também vai oferecer em torno de 40 cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) para qualificar jovens e adultos para atuarem no setor produtivo. E ainda cursos de Aprendizagem, que serão desenvolvidos pelo SENAR em parceria com empresas ligadas ao setor de fruticultura, para atender diretamente a necessidade de mão de obra qualificada.

Estrutura

O Centro de Excelência em Fruticultura têm infraestrutura moderna, projetada para garantir conforto e acessibilidade às atividades educacionais. É dotado de tecnologias que permitem o uso de recursos renováveis sustentáveis e econômicos, como energias alternativas e sistema de reuso de água.

Agenda

Data Inauguração: 23 de outubro de 2017 | Horário: 17 horas.

Local: Centro de Excelência em Fruticultura. Loteamento Centro Industrial São Francisco, n. º 992, lote 12 a 15, quadras Q – I – D, João Paulo II, Juazeiro/Ba