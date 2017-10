Show de Paul McCartney: Voluntárias Sociais da Bahia e Secretaria da Educação disponibilizam 2 mil convites para professores e estudantes da rede estadual

Em comemoração ao Dia do Professor, as Voluntárias Sociais da Bahia, em parceria com a Secretaria da Educação do Estado e a Arena Fonte Nova, estão disponibilizando dois mil ingressos para professores e estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) irem ao show de Paul McCartney, nesta sexta-feira (20/10/2017). Os professores interessados devem acessar o site da Secretaria da Educação do Estado (http://www.educacao.ba.gov.br) para fazer o cadastramento prévio.

Serão destinados 1.200 convites, sendo 600 pares, para os primeiros professores (efetivo ou REDA) ativos ou licenciados e coordenadores pedagógicos que preencherem o cadastro. Os contemplados visualizarão, automaticamente, a informação para comparecerem, nesta sexta-feira (20), das 8h às 17h, no Auditório da Secretaria da Educação do Estado, no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, munidos de documento de Identidade, para pegar os ingressos. Já os convites para os estudantes da EJA serão distribuídos em escolas da Região Metropolitana de Salvador (RMS).