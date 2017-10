Show de AnaVitória acontece em Feira de Santana.

Nesta sexta-feira (06/10/2017), a dupla AnaVitória estará pela primeira vez na cidade de Feira de Santana (BA). O show será realizado no Ária Hall, às 22h. Sucesso na internet pelo estilo pop rural, onde misturam o urbano com o rural e o pop com o sertanejo, as meninas tocantinenses vão apresentar no repertório canções do EP lançado em abril do ano passado, além dos hits que fazem parte de toda a história desde o começo da carreira, como ‘Singular’, ‘Chamego Meu’ e muito mais. Os ingressos podem ser encontrados nos Balcões de Ingressos Central Mix (Shopping Boulevard, Centro Comercial Maria Luíza e Mercado de Arte), através do site https://ingressos.centralmix.net/evento/ver/1885/ANAVITORIA.html e do APP: Ária Hall.

Sobre AnaVitória

Amigas desde a época da escola, Ana Caetano (21 anos) e Vitória Falcão (20 anos) ficaram famosas através dos vídeos publicados no youtube, onde apareciam cantando e tocando violão com performances autorais e também versões novas para músicas de artistas as quais mais gostavam. Após regravação de “Um Dia após o Outro” (canção do brasiliense Tiago Iorc lançada por ele no álbum “Zeski” em 2013) e que chegou até o cantor, as jovens estouraram. Hoje, o álbum “Anavitória” (Universal Music) que está presente nas lojas, conta com a produção do cantor, além da sua participação na letra ‘Trevo (tu)’ e parceria também na composição de três outras faixas.

Agenda

Quando: 6 de outubro de 2017

Local: Ária Hall – Endereço: Av. Presidente Dutra, 1.226, Capuchinhos – Feira de Santana (BA)