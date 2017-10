SESP de Feira de Santana estabelece meta de revitalização de 100 praças para 2017

Com o objetivo de oferecer ambientes agradáveis, limpos e de convívio social, onde as pessoas possam interagir, criar vínculos, praticar atividades esportivas, recreativas e de lazer, a Prefeitura Municipal de Feira de Santana, por meio do Departamento de Áreas Verdes da Secretaria de Serviços Públicos, vem intensificando a revitalização de praças públicas nas zonas urbana e rural.

De acordo com o diretor do Departamento, Deodato Peixinho, em Feira de Santana há mais de 180 praças públicas, que recebem manutenção periódica com serviços de pintura; corte de gramas; poda de árvores; replantio de mudas; manutenção da iluminação e do sistema de irrigação; reposição de lixeiras; recuperação de piso, meio-fio, bancos e de parques infantis; entre outras intervenções para prolongar a vida útil desses equipamentos.

“A SESP revitaliza ou recupera uma média de oito a 12 praças públicas mensalmente. As praças dos conjuntos ACM, Luís Eduardo e Feira IV, bem como do Povoado Alto dos Santos, Candeal II, Tiradentes e 2 de Julho estão entre os logradouros que já receberam manutenção este ano. Estamos trabalhando intensamente para ultrapassarmos, até o final do ano, a marca de 100 praças revitalizadas”, anseia.

O secretario da SESP, Justiniano França, ressaltou que praças públicas preservadas geram maior qualidade de vida aos moradores e visitantes. “Infelizmente, os atos de depredação de bens públicos ainda são constantes, o que gera prejuízos ao meio ambiente e ao erário. É preciso que os cidadãos e cidadãs criem a consciência de preservar e de valorizar os espaços e equipamentos públicos”, avalia.