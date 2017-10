Senadora Lídice da Mata quer políticas públicas consistentes para o rio São Francisco

A senadora Lídice da Mata (PSB-BA) defendeu, nesta quarta-feira (04/10/2017), que o Governo Federal adote políticas públicas consistentes para a revitalização do Rio São Francisco. A parlamentar baiana é autora de projeto de lei do Senado que prevê a inclusão de princípios, objetivos e ações prioritárias para revitalizar a bacia, por meio de ações coordenadas.

Segundo ela, a adoção de tais medidas garantirá que os recursos arrecadados pela cobrança da água do rio São Francisco sejam aplicados prioritariamente na recuperação de áreas degradadas e que sejam criadas ou ampliadas unidades de conservação naquela bacia.

“Não é de hoje que venho falando sobre a seca que assola o semiárido brasileiro, sobre a falta de água que afeta os nordestinos e a importância de se garantir recursos para o programa de revitalização do Rio São Francisco, tema, aliás, de Projeto de Lei de minha autoria, o PLS 86/2015, que transforma o programa de revitalização da bacia do Rio São Francisco em norma permanente, para garantir sua continuidade”.

A barragem do Sobradinho registra a menor vazão desde 1970, com apenas 8,69% do volume útil total.

“Recentemente, em audiência realizada pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) deste Senado, cobrei do ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho, que sejam garantidos recursos para o programa de revitalização do Rio São Francisco. Também questionei o ministro se as iniciativas voltadas ao Velho Chico são mesmo prioridade do governo e alertei que a União precisa garantir os investimentos previstos no programa de revitalização, que contemplam cerca de R$ 7 bilhões até 2026”, concluiu.