Senadora Lídice da Mata comenta sobre a II Conferência do Jornal Grande Bahia

A senadora Lídice da Mata (PSB/BA) participou — no sábado (30/10/2017), no Auditório II do Los Pampas, em Feira de Santana — da II Conferência do Jornal Grande Bahia (JGB) com Domingos Meirelles, jornalista e presidente da Associação Brasileira de Imprensa (ABI). A atividade foi promovida pelo JGB e ABI Nacional, e marca dos 10 anos de atuação do Jornal Grande Bahia, veículo de comunicação fundado pelo jornalista e cientista social Carlos Augusto.

Trabalho valoroso e defesa da democracia

Ao comentar sobre os significados do evento, a senadora Lídice da Mata destacou o trabalho desenvolvido por Carlos Augusto, através Jornal Grande Bahia, qualificando-o como “inteligente, progressista, agregador, questionador e empreendedor, qualidades que permitiram a realização da II Conferência “.

Na sequência, a senadora Lídice da Mata afirmou que a revitalização dos jornais impresso é importante para a democracia no Brasil.

— Essa luta é de resistência, de defesa do patrimônio, da imprensa escrita, da retomada. Essa é uma cultura indispensável à nossa vida social. Mas eu quero, acima de tudo, Domingos Meirelles, dizer que eu sou uma defensora intransigente da liberdade de imprensa do meu país. Sou uma defensora intransigente do direito de cidadania e do acesso a boa informação, e do direito de cidadão e se reconhecer na notícia que está sendo divulgada. — Declarou.

A Conferência

Convidado pelo Jornal Grande Bahia a proferir a II Conferência, Domingos Meirelles apresentou, na oportunidade, projeto de revitalização do jornal impresso e palestrou com o tema ‘A retomada do desenvolvimento nacional e os desafios da Brasil com o advento da Inteligência Artificial (IA)’ .

Presenças

A II Conferência do JGB foi coordenada por Carlos Augusto, jornalista, cientista social, diretor do JGB e pesquisador da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). O público era formado, na maioria, por jornalistas e radialistas. Participaram da atividade, compondo a mesa, Lídice da Mata, senadora da República; Carlos Geilson, radialista, deputado estadual e segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia; Edmundo Filho, diretor de radiojornalismo da Secretaria de Comunicação da Bahia, representando o secretário estadual André Curvello; Evandro do Nascimento Silva, reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS); Fernando Oliveira, advogado criminalista e diretor jurídico do JGB; José Carneiro Rocha, presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana; José de Arimateia, jornalista, bispo da Igreja Universal e deputado estadual pelo PRB Bahia; Angelo Almeida, deputado estadual pelo PSB Bahia; Regina Ferreira, jornalista, vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Bahia (SINJORBA) e diretora da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ); Roberto Tourinho, jornalista, advogado, procurador licenciado do município e vereador em Feira de Santana; e Valdomiro Silva, jornalista, secretário de Comunicação Social do Município de Feira de Santana.

Confira vídeo